شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسهم اليابان بعد أعلى مستوى إنذار من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم اليابانية لثاني جلسة، الخميس، بعدما أصدرت العاصمة طوكيو أعلى تحذير بشأن فيروس كورونا؛ إذ سجلت زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية، مما أثار مخاوف بشأن تعزيز القيود على النشاط الاقتصادي المحلي.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.36 في المئة إلى 25634.34 نقطة عند الإغلاق فيما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائر مبكرة وأنهى الجلسة على ارتفاع 0.33 في المئة إلى 1726.41 نقطة بدعم من أسهم القطاع الصناعي.

وتجاوزت حالات الإصابة اليومية في طوكيو مستوى قياسي وسجلت ما يربو على 500 وحذرت حاكمة المدينة من تدهور الوضع ما لم تتخذ إجراءات للسيطرة عليه.

وكان سهم أستيلاس فارما، الأسوأ أداء على المؤشر توبكس لأكبر 30 شركة أساسية؛ إذ نزل 2.21 في المئة يليه سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية الذي أغلق منخفضاً 1.52 في المئة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً على المؤشر هي سهم داي ايتشي سانكيو الذي صعد 2.65 في المئة يليه سهم إيتوتشو كورب وزاد 2.28 في المئة.

(رويترز)

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