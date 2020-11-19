شكرا لقرائتكم خبر عن موسم «السباق إلى دبي» يترقب ختاماً مثيراً في «جولف الموانئ العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتقدم الأمريكي باتريك ريد، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي»، قائمة المشاركين في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل في عقارات جميرا للجولف بدبي، على أمل أن يكون أول أمريكي يتوج كأفضل لاعب في موسم الجولة الأوروبية، وذلك مع بدء العد التنازلي لتكون دبي مسرح المحطة الختامية للعام الـ12 على التوالي في البطولة التي تعد واحدة من أربع بطولات حصرية تقام في سلسلة رولكس لموسم 2020.

ويتصدر ريد، نجم كأس رايدر، الذي فاز بلقب بطولة الماسترز 2018، حالياً ترتيب «السباق إلى دبي» المقدمة من رولكس بفارق أكثر من 450 نقطة عن الإنجليزي تومي فليتوود بطل نسخة 2017، والذي سيتوجه أيضاً إلى عقارات جميرا للجولف الشهر المقبل مع نخبة من اللاعبين العالميين، منهم: الأمريكي كولين موريكاوا والإنجليزي لي ويستوود والفرنسي فيكتور بيريز الذين يوجدون في قائمة الخمسة الأوائل على ترتيب الموسم الحالي لـ«السباق إلى دبي».

لم يُخفِ ريد البالغ من العمر 30 عاماً هدفه بالفوز بلقب «السباق إلى دبي» منذ انضمامه لأول مرة إلى عضوية الجولة الأوروبية في عام 2015، حيث حل الأمريكي في المركز الثاني بعد داني ويليت في عام 2018، في المنافسات التي تقام سنوياً ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، واستطاع أن يكون ضمن العشر الأوائل مرتين في أربع مناسبات في ختام «السباق إلى دبي».

وعاد ريد إلى صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» بعد حصوله على المركز الثالث في بطولة «بي إم دبليو» في وينتورث، الحدث قبل الأخير لسلسلة رولكس لموسم 2020، وتصدر الترتيب في وقت سابق من العام بعد فوزه في بطولة العالم للجولف في المكسيك في فبراير، وهو ثاني لقب له في سلسلة بطولة العالم للجولف.

وقال ريد: «لطالما كان الفوز في «السباق إلى دبي» أحد طموحاتي، لذلك أنا متحمس حقاً للعودة إلى دبي مع إمكانية تحقيق هذا الهدف. لقد اقتربت من الفوز في موسم 2018 وسأبذل قصارى جهدي للفوز بالمركز الأول.

وتابع:«بطولة جولة موانئ دبي العالمية هي حدث كنت أتطلع إليه منذ الإعلان عن إعادة جدولة الموسم وستكون طريقة رائعة لإنهاء عام 2020. أن تصبح لاعباً عالمياً هو بالتأكيد في طليعة ذهني كمحترف. إن تجربة ثقافات جديدة واللعب في ظروف مختلفة يساعدني في النهاية على أن أصبح لاعب جولف وشخصاً أفضل. أستمتع بلقاء معجبين جدد والسفر إلى أماكن مختلفة من العالم للمساعدة في تنمية لعبة الجولف، وأنا أستمتع حقاً بالثقافات والبلدان المختلفة التي نزورها وأنا ممتن لأكون قادراً على اللعب في بعض من أفضل الملاعب حول العالم.

ويهدف ويستوود إلى أن يصبح ثالث لاعب إنجليزي في التاريخ يفوز بلقب «السباق إلى دبي» في ثلاث مناسبات مع برنارد هانت وبيتر أوسترهويس، اللذين تصدرا التصنيف للعام الرابع على التوالي في عام 1974، في حين أن فليتوود يمكن أن يحاكي إنجازات ويستوود ونيك فالدو في حال فاز بلقبه الثاني في «السباق إلى دبي» في غضون أربعة مواسم.

من المقرر أن يبدأ موريكاوا أول ظهور له في حدث للجولة الأوروبية، ويأمل موريكاوا أن يختم موسماً رائعاً بأداء قوي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية. أصبح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً ثالث أصغر لاعب يفوز ببطولة الولايات المتحدة.

ويحتل الفرنسي بيريز المركز الخامس حالياً في ترتيب «السباق إلى دبي»، وسيبحث عن لقبه الثاني في الجولة الأوروبية عندما يعود إلى دبي، إلى جانب نجاحه في بطولة ألفريد دنهيل لينكس 2019.

استمتع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بموسم ممتاز لعام 2020 مع حصوله على المركز الثاني في اثنتين من فعاليات سلسلة رولكس الأربعة لهذا الموسم: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف وبطولة «بي إم دبليو».

