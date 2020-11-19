خلال 20 يومًا.. سحب 270 ألف كراسة شروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل





قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، إن هناك إقبالاً هائلاً على سحب كراسات الشروط لحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “سكن لكل المصريين”.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″، أنه حتى الآن تم سحب 270 ألف كراسة شروط، وذلك منذ فتح باب الحجز لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

ودعت مي عبد الحميد، إلى عدم التزاحم على مكاتب البريد، لسحب كراسات الشروط، مؤكدة أنه يتم طباعة أعداد كبيرة من الكراسات، وهناك تكليفات بطباعة المزيد من كراسات الشروط، وتوفيرها لكل مواطن يرغب فى الحجز، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، عند التقدم لسحب الكراسات من مكاتب البريد، وأهمها ارتداء الكمامات.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن فتح باب الحجز، وشراء كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، لـ125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لمحدودى ومتوسطى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “سكن لكل المصريين”، بدءاً من الاثنين المقبل الموافق 9/11/2020، وحتى يوم الإثنين الموافق 7/12/2020، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، فى عدد من المدن الجديدة، وذلك لجميع المواطنين.

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وأكد وزير الإسكان، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعماً غير مباشر يُقدر بـ”210 : 280 ألف جنيه”، لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة “تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري”، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعماً نقدياً مباشراً للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطى الدخل، تتحمل الدولة دعماً غير مباشر يُقدر بـ”190 : 250 ألف جنيه” لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة طالانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري”، بخلاف أى فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.