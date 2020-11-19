شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع للمرة الأولى فى 6 أيام قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، بالإضافة إلى تجدد نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل مخاوف تزايد الإغلاقات المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا ،بالتزامن مع تحذيرات صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي حول تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،وعن النشاط الصناعي فى فيلادلفيا خلال تشرين الثاني / نوفمبر الجاري.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 92.72 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.56 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.43 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس أكثر من 0.1% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

لا تزال الموجة الثانية لفيروس كورونا تنتشر على نطاق واسع فى أوروبا والولايات المتحدة ،مع تسجيل حالات الإصابة الجديدة بالعدوى مستويات قياسية جديدة ، الأمر الذي يدفع السلطات الحكومية إلى توسيع عمليات الإغلاق لكبح جماع الجائحة الفيروسية.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال فى ركود حاد و التعافي عرضة لتقلبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا ،وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لمساعدة الاقتصاد.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" يوم الثلاثاء إن هناك طريقا طويلا لقطعه حتى يتعافي الاقتصاد ،وأن البنك المركزي ملتزم باستخدام كل أدواته لدعم الانتعاش طالما كان ذلك مطلوبا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الهامة من الولايات المتحدة ، عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،لمعرفة مدي تأثير انتشار فيروس كورونا مجددا فى البلاد على سوق العمل ، وعن النشاط الصناعي فى فيلادلفيا.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.707 مليون فى الأسبوع المنتهي 14 تشرين الثاني/نوفمبر من 0.709 مليون الأسبوع الأسبق.

ويصدر بنفس التوقيت مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 22.0 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر من 32.3 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر.