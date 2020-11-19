شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-11-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 19-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.71 ريال سعودى.
وتراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع اليوم الخميس إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1862.30 دولار للأوقية.
وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار أمس الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونا جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24
بنحو 224.71 ريال بما يعادل 59.92$
سعر الذهب عيار 22 بنحو 205.98 ريال بما يعادل 54.92$
سعر الذهب عيار 21 بنحو 196.62 ريال بما يعادل 52.43$
سعر الذهب عيار 18 بنحو 168.53 ريال بما يعادل 44.94$
سعر الذهب عيار 14 بنحو 131.08 ريال بما يعادل 34.95$
سعر الذهب عيار 12 بنحو 112.35 ريال بما يعادل 29.96$
سعر أوقية الذهببنحو 6,988 ريال بما يعادل 1,863$
سعر جنيه الذهب بنحو 1,573 ريال بما يعادل 419.42$
سعر كيلو الذهببنحو 224,705 ريال بما يعادل 59,916$
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.