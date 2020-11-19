أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 19-11-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 19-11-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.71 ريال سعودى.

وتراجع الذهب إلى أقل مستوى في أسبوع اليوم الخميس إذ عززت التطورات المشجعة المرتبطة بلقاحات كوفيد-19 الآمال بتعاف أسرع للاقتصاد العالمي على الرغم من استمرار زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1863.12 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 11 نوفمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1857.16 دولار للأوقية، مما يضعها على مسار تكبد خسائر لثاني أسبوع على التوالي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1862.30 دولار للأوقية.

وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار أمس الأربعاء إن لقاحي كوفيد-19 من شركتي فايزر ومودرنا قد يكونا جاهزين للحصول على ترخيص بالاستخدام في الولايات المتحدة في غضون أسبوعين مما يمهد المجال لبدء التطعيم قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24