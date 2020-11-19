السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبد الله بن شرف الغامدي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار ريال في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030.
وأضاف - في تصريحات له على هامش برنامج المركز الإعلامي لقمة "مجموعة العشرين"، أوردتها قناة "الإخبارية" السعودية - :"نستهدف تدريب 20 ألف مختص في الذكاء الاصطناعي حتى 2030".
وتابع: "المملكة ثالث دولة في العالم تستخدم التقنية لمكافحة كورونا والذكاء الاصطناعي مصدر توفير ومصدر دخل إضافي يستحق الاستثمار".
وتحدث الدكتور الغامدي عن أهداف المملكة 2030 في البيانات والذكاء الاصطناعي بتدريب 40? من القوى العاملة المعنية على البيانات والذكاء الاصطناعي، واستحداث 40,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالمجال، فضلاً عن وجود أكثر من 20,000 متخصص في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن المملكة أطلقت شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع التنمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البلدان النامية، حيث ستركز هذه الشراكة في البداية على قارة إفريقيا من خلال التقييم العميق لاستعداد الدول للذكاء الاصطناعي، يتبعه اتخاذ إجراءات محددة بالتعاون بين قيادات الدول لسد الثغرات الحرجة وتمكين الذكاء الاصطناعي لحالات الاستخدام والتطبيقات المعنية، مؤكداً العمل مع البنك الدولي للتصدي لأهم تحديات التنمية بما في ذلك الجوع والفقر والمرض، وتعزيز من نجاحات المملكة وخبراتها وقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي .
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