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شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الخميس 19-11-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 19-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.
وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2 بالمئة ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 1.1833 دولار.
وبينما تتبدد خطط الدعم المالي إذ يهيمن رفض الرئيس دونالد ترامب التسليم بهزيمته في الانتخابات على انتباه المشرعين، تزيد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يقوم بتيسير السياسة النقدية في ديسمبر.
واستقر مؤشر يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العملات عند 92.55، لكنه قرب أضعف مستوى منذ أغسطس.
لكن العملات الاسكندنافية والدولار الأسترالي، المستفيدين من انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة، تخلوا عن مكاسبهم.
وانخفضت الكرونة النرويجية 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو إلى 9.0535 و10.7165 على الترتيب. وانخفضت الكرونة السويدية بنفس الهامش مقابل العملتين، بينما نزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7278.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.48 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.44 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.47 جنيه.
18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.63 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر18.44 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.40 جنيه للشراء.
18.64 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.43 جنيه للشراء.
18.59 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.40 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
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