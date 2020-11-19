انخفاض سعر اليورو اليوم الخميس 19-11-2020 مقابل الجنيه المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 19-11-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.44 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، مقابل 18.47 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.2 بالمئة ليجري تداوله في أحدث تعاملات عند 1.1833 دولار.

وبينما تتبدد خطط الدعم المالي إذ يهيمن رفض الرئيس دونالد ترامب التسليم بهزيمته في الانتخابات على انتباه المشرعين، تزيد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يقوم بتيسير السياسة النقدية في ديسمبر.

واستقر مؤشر يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العملات عند 92.55، لكنه قرب أضعف مستوى منذ أغسطس.

لكن العملات الاسكندنافية والدولار الأسترالي، المستفيدين من انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة، تخلوا عن مكاسبهم.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو إلى 9.0535 و10.7165 على الترتيب. وانخفضت الكرونة السويدية بنفس الهامش مقابل العملتين، بينما نزل الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7278.