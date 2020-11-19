استقرار سعر الريال السعودى اليوم الخميس 19-11-2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 19-11-2020 فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى استقر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر.

واستقر مؤشر يتتبع أداء الدولار مقابل سلة من العملات عند 92.55، لكنه قرب أضعف مستوى منذ أغسطس.

لكن العملات الاسكندنافية والدولار الأسترالي، المستفيدين من انخفاض الدولار في الآونة الأخيرة، تخلوا عن مكاسبهم.

وانخفضت الكرونة النرويجية 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي واليورو إلى 9.0535 و10.7165 على الترتيب، وانخفضت الكرونة السويدية بنفس الهامش مقابل العملتين، بينما نزل الدولار الأسترالي 0.4 % إلى 0.7278.

وتراجع الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا 0.2% مقابل العملة الأمريكية إلى 103.98، بعد أن ربح 1.6% في الأسبوع منذ أعلنت فايزر عن نتائج واعدة لتجارب على لقاحها لكوفيد-19.

وستجري متابعة أرقام الوظائف الأمريكية عن كثب اليوم الخميس إذ أنها عامل مهم قبيل الخطوات القادمة للبنك المركزي الأمريكي.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.15 جنيه للشراء.