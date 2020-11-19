شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع فائض ميزان المعاملات الجارية بمنطقة اليورو فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات من البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اتسع إلى 25.2 مليار يورو في سبتمبر مقارنة مع 20.9 مليار يورو في أغسطس بفضل زيادة الفائض من تجارة السلع والخدمات. وفي اثني عشر شهرا حتى سبتمبر، تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية للمنطقة إلى 1.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.3 بالمئة قبل عام ويرجع ذلك في معظمه إلى انخفاض الفائض من تجارة الخدمات وانخفاض تدفق الدخل الأساسي الذي يشمل أرباح الاستثمارات الخارجية.

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