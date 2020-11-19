شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 10 أيام بفعل انتعاش مستويات الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 10 أيام ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.9% إلى 1,855.11$ الأدنى منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,872.80$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,873.90$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، تحت ضغط توالي الأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قالتا شركة الأدوية الأمريكية العملاقة " فايزر" وشركة " بيونتيك "الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء إن التحليل النهائي لبيانات التجارب الأخيرة أظهر أن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة 95% فى الوقاية من فيروس كوفيد-19.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.5% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش بفضل تجدد نشاط شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع تصاعد المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا ، خاصة بعد تزايد تحذيرات صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال فى ركود حاد و التعافي عرضة لتقلبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا ،وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لمساعدة الاقتصاد.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي"جيروم باول" يوم الثلاثاء إن هناك طريقا طويلا لقطعه حتى يتعافي الاقتصاد ،وأن البنك المركزي ملتزم باستخدام كل أدواته لدعم الانتعاش طالما كان ذلك مطلوبا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 7.3 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي، لينزل الإجمالي إلى 1,219.00 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 تموز/يوليو الماضي.