إنفيديا يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.26 نقطة ليستقر على سعر 537.15 دولار، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 532.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 589.15.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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