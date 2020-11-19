شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 0.26 نقطة ليستقر على سعر 537.15 دولار، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 532.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 589.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد