شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك على إثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.13% بما يعادل -2.18 نقطة ليستقر على سعر 190.12 دولار، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك على الرغم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 195.70، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 174.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط