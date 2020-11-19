أمريكان إنترناشيونال يعزز من مكاسبه – تحليل – 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.34% بما يعادل 0.13 نقطة ليستقر على سعر 38.55 دولار، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 36.19، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة هابطة على المدى المتوسط (من 56.38 إلى 16.05)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح المزيد من المكاسب هو وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 36.19، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 41.00 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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