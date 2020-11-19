بوينج يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 19-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة بوينج (BA) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 222.06، ارتد منه انخفاضاً ليحول تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -3.21% بما يعادل -6.75 نقطة ليستقر على سعر 203.30 دولار، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 181.62، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 234.58. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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