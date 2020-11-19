بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 45.14 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشر السوق العام 14ر45 نقطة ليبلغ مستوى 91ر5526 نقطة بنسبة صعود بلغت 82ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر157 مليون سهم تمت عبر 12267 صفقة نقدية بقيمة 9ر53 مليون دينار (نحو 6ر188 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر23 نقطة ليبلغ مستوى 24ر4352 نقطة بنسبة صعود بلغت 55ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر61 مليون سهم تمت عبر 2907 صفقات نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 9ر19 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر55 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6118 نقطة بنسبة صعود بلغت 92ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر95 مليون سهم تمت عبر 9360 صفقة بقيمة 2ر48 مليون دينار (نحو 7ر168 مليون دولار).

في غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 70ر4462 نقطة بنسبة صعود بلغت 59ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 17ر39 مليون سهم تمت عبر 1991 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 مليون دينار (نحو 7ر14 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (آبار) و(ورقية) و(السورية) و(أرجان) أما شركات (وطني) و(خليج ب) و(منتزهات) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا في حين كانت شركات (المعدات) و(رمال) و(مينا) و(ريم) الأكثر انخفاضا.