شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى يؤكد أن بلاده عضو ملتزم فى أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلده كان دوما عضوا ملتزما في مجموعة أوبك وأبدى ذلك عبر التزامه باتفاق أوبك+ الراهن لخفض إمدادات النفط.
وأضاف المزروعي في بيان مرسل لرويترز "كعضو يتمتع بالموثوقية ومنذ أمد طويل في أوبك، كانت الإمارات دوما منفتحة وشفافة في قراراتها واستراتيجياتها لدعم أوبك".
وكانت قد بحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي تم التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا على الطلب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الإماراتى يؤكد أن بلاده عضو ملتزم فى أوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.