شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتى يؤكد أن بلاده عضو ملتزم فى أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلده كان دوما عضوا ملتزما في مجموعة أوبك وأبدى ذلك عبر التزامه باتفاق أوبك+ الراهن لخفض إمدادات النفط.

وأضاف المزروعي في بيان مرسل لرويترز "كعضو يتمتع بالموثوقية ومنذ أمد طويل في أوبك، كانت الإمارات دوما منفتحة وشفافة في قراراتها واستراتيجياتها لدعم أوبك".

وكانت قد بحثت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضعف الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط التي تم التعهد بها، واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السوق وذلك في وقت تضغط فيه الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا على الطلب.