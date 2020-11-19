شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار مواد البناء اليوم الخميس.. الحديد بـ10600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الخميس 19-11-2020 استقرار وفقا لما اعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث جاءت كالتالي:- الأسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن. الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. الحديد سعر المصنع 10100-10600 جنيها للطن. الحديد سعر المستهلك 10300-10800 جنيها للطن. الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن. سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه. والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

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