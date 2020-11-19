شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت خضراء بنهاية الأسبوع وسط صعود معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.82% رابحاً 45.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5526.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% رابحاً 55.54 نقطة ليغلق عند مستوى 6118.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% رابحاً 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4352.24 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.59% رابحاً 26.34 نقطة ليغلق عند مستوى 4462.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 157.2 مليون سهم بقيمة 53.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.3 ألف صفقة، وصعد 12 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 5.74%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.93%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%.

وجاء سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.11%، يليه سهم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.87%، ثم سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.69%، فيما تصدر سهم شركة المعدات القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.32% يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 8.84%، ثم سهم شركة مينا العقارية بنسبة 8.15%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بيان للاستثمار، عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية، لإعادة جدولة مديونية الشركة لديه البالغ قدرها 3.6 مليون دينار كويتي، حيث سيتم سداد مبلغ المديونية بالكامل على 6 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، بفائدة تعادل 2% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وسيؤدي هذ العقد إلى انخفاض المطلوبات المتداولة بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي وتحويلها إلى مطلوبات غير متداولة.