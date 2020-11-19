شكرا لقرائتكم خبر عن مد وقف ترخيص مراكز الغوص واليخوت بجنوب وسيناء والبحر الأحمر لمدة عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 617 لسنة 2019 بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص مؤقتًا لمدة عام لمراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت والسفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

وجاء القرار استنادًا للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن عرف المنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار، وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 181 لسنة 1973 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالمنشآت الفندقية والسياحية، وعلى قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت السفاري واللنشات السياحية وشروط وإجراءات الترخيص بها.

كما صدر القرار استنادًا للقرار السابق الصادر عن وزير السياحة والآثار رقم 617 لسنة 2019 بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص مؤقتا لمدة عام لمراكز الغوص، ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت والسفاري بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لمدة سنة، وبعد أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية.