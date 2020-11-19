شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للبناء: ارتفاع سعر الغاز وطن الخردة عالميا السبب فى زيادة طن الحديد 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، إن ارتفاع سعر حديد التسليح بقيمة 500 جنية فى الطن جاء بعد الزيادة العالمية فى أسعار خامات الحديد بقيمة 40 دولارا فى الطن خلال الأسبوعيين الماضيين، كما أنها فى ارتفاعات يومية خلال الفترة الحالية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز على المصانع ضعف السعر العالمى للطاقة، حيث يضخ سعره فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى يباع عالميا بما يتراوح من 1.5 إلى 2 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف نعمان فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المنشآت الصناعية لم تستطيع تحمل الكثير من الأعباء المالية فى العملية التصنيعية، ورغم ارتفاع المطالب بتخفيض سعر الغاز لم تستجيب الحكومة حتى الآن بالتخفيض وتعديل السعر الحالى تماشيا مع الأسعار العالمية للطاقة، ودعم الصناعة الوطنية قاطرة النمو فى كافة اقتصاديات دول العالم المتقدم ، وزادت الأعباء بارتفاع سعر خامات التصنيع من الخردة عالميا مع توقعات باستمرار الارتفاع فى سعر الطن .

وأوضح، إن سعر طن الحديد للمستهلك سيتراوح من 10400 جنية وحتى 10600 جنيه للطن فى السوق المحلى ، فى ظل تراجع الطاقة الانتاجية للشركات بحد أقصى 60% من طاقتها بسبب ارتفاع سعر الغاز، وتدخل مجلس الوزراء بالنظر فى تخفيض سعره كما وعد سيساهم فى دعم الصناعة الوطنية وارتفاع معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل للشباب، بالاضافة إلى دعم الصادرات المصرية فى مواجهة مثيلتها من السلع الأخرى فى السوق العالمى .

وقال إن الحديد المصرى يواجه منافسة شرسة مع الحديد الصينى والتركى ولابد أن تدعم الحكومة صناعتها بفرض رسوم حماية كافية على الحديد المستورد، وتذليل كافة العقبات التى تواجه الصادرات منه للأسواق العالمية وتنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بزيادة الصادرات 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة .

وأعلنت شركات الحديد أسعار مساء أمس بارتفاع 500 جنيه فى الطن عن أسعار شهر أكتوبر الماضى، اعتبارا من 19 نوفمبر الجارى، ليبلغ سعر الطن من شركة حديد عز تسليم أرض المصنع 10600 جنيه للطن، كما أعلنت مجموعة بشاى للصلب، سعرها بقيمة 10450 جنيه للطن، كما أعلنت شركة حديد عنتر للصلب أسعارها تسليم أرض المصنع 10100 جنيه للطن وهذه الأسعار جميعها تشمل 14% قيمة مضافة.