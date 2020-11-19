شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط كبير لبورصة قطر بنهاية الأسبوع.. والمؤشر العام يتراجع بنسبة 1.37% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.37% خاسراً 140.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10107.65 نقطة، وبلغ حجم التداول 160 مليون سهم بقيمة 421.7 مليون ريال عبر تنفيذ 9463 صفقة، وتراجع 39 سهماً، وارتفعت 8 أسهم، فيما استقر سهم واحد، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.32%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيداً بنسبة 0.88%.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.

كما أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 سبتمبر 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 24.3 مليار ريال قطري مقابل 29.4 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته تقارب الـ17%.