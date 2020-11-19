شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات مصرية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2145 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 13011 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 4211 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1087 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم رواد السياحة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، دلتا للإنشاء والتعمير، غاز مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المهندس للتأمين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 60.9 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 258.3 ألف سهم، 400 ألف سهم، 170 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة المهندس للتأمين 10.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، مجموعة عامر القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات، 25.3 ألف سهم،2.2 مليون سهم، 490 ألف سهم على التوالي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، عن ارتفاع إيرادات الشركة إلى 2.4 مليار دولار، بنسبة نمو 6.9%، وبلغ صافي الربح العائد للمساهمين 30.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2020 و65.0 مليون دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2020، وبلغ الرصيد النقدي الصافي 208.9 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2020.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بلغت 5.3 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2020، وبلغت قيمة العقود الجديدة المجمعة 2 مليار دولار أمريكي والعقود الجديدة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX مبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

وتابع أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بلغت 7.7 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر2020، حققت مجموعة BESIX إجمالي 4.2 مليار يورو لقيمة المشروعات تحت التنفيذ المستقلة وعقود جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو في التسعة أشهر الأولى من عام 2020.

كما أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة مبيعات بلغت 5.5 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2020 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 12%، وبلغ صافي الربح 1.7 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 34%، بزيادة قدرها 426 مليون جنيه، ويرجع ذلك إلى نقص التكاليف التمويلية بمبلغ 577 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس ايه اس على أسهم شركة السويس للأسمنت، وذلك لعدد 25.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 193 مليون جنيه.