شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين ترتفع بنسبة 0.49% بالختام مدفوعة بصعود أسهم البنوك التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% رابحاً 7.11 نقطة ليغلق عند مستوى 1452.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 5 ملايين سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.99% مدفوعة بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 6.67%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.20%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 7.86% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.20%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 7.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.76%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.34%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تثبيت وكالة التصنيف الائتماني "كابيتال انتليجنس"، تصنيف قدرة السداد طويل الأجل للبنك على "A-" وتصنيف قدرة السداد قصيرة الأجل للبنك على "A2" النظرة المستقبلية مستقرة.

وفي سياق آخر أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن الاستثمار في محفظة من الشركات عالية النمو، والتي هي في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي، المتخصصة في تكنولوجيا الجيل القادم، والتي ظلت صامدة نسبياً خلال أزمة كوفيد-19، ومن المتوقع أن تحقق الاستثمارات أداءً جيداً فيما تواصل الشركات الاستفادة من الفرص الكبيرة المتوفرة في السوق.

وفي سياق منفصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك بعدد 100 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.781 دولار للسهم الواحد وذلك أمس الأربعاء.

كما تم تنفيذ عدة صفقات على أسهم بنك البحرين الوطني من قبل أشخاص رئيسيين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر.