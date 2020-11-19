شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر الدولار اليوم الخميس 19-11-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الخميس 19-11-2020، مسجلا فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، فى حين انخفض قرش فى بنك عودة " لـ 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع مقابل 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار اليوم الخميس إذ اصطدم تفاؤل واسع النطاق بشأن لقاحات لكوفيد-19 بالمخاوف حيال ارتفاع أعداد الإصابات والمخاطر على تعاف اقتصادى عالمى هش. وحُوصر الدولار أيضا بين قوتين متعارضتين، إذ تلقى الدعم من عمليات الشراء الساعية لملاذ آمن بينما تكبحه تكهنات جديدة بشأن تيسير نقدي نوعا ما لتعزيز الاقتصاد. وبينما تتبدد خطط الدعم المالي إذ يهيمن رفض الرئيس دونالد ترامب التسليم بهزيمته في الانتخابات على انتباه المشرعين، تزيد التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يقوم بتيسير السياسة النقدية في ديسمبر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.58 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه. سعر الدولار فى بنك عودة15.58 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.59 جنيه. 15.68 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.69 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.57 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ15.58 جنيه. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.57 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ15.58 جنيه. 15.67 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.





سعر الدولار فى بنك مصر15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.59 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.