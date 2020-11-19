شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" تصدر تقرير "حصاد مرحلة البناء" لقطاع الموارد المائية والري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير "حصاد مرحلة البناء" للعام الثاني على التوالي، والذي يتناول المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال العامين الماضيين (18/2019- 19/2020) في قطاع الموارد المائية والري.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم الانتهاء من تنفيذ 458 مشروعاً بقطاع الموارد المائية والري بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه في 25 محافظة منها 204 مشروعاً بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالي (19/2020)، لافتة إلي أن التكلفة الكلية الاستثمارية للمشروعات المنتهية حققت معدل نمو بنسبة 44.3% في (19/2020)، مُقارنة بالعام المالي (18/2019).

وأكدت السعيد أن تقرير حصاد مرحلة البناء، يهدف إلى توعية المواطنين بالمشروعات المُنتهية في القطاعات كافة، بما يساهم في تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ، للتأكد من دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء استفادة المواطنين منها بشكل مباشر.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً في محافظات الصعيد، بتكلفة استثمارية كلية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، وفي المحافظات الحدودية تم الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعاً بتكلفة 895 مليون جنيه، إضافة إلي 3 مشروعات مشتركة بين أكثر من محافظة بتكلفة 71.5 مليون جنيه، و9 مشروعات في دول حوض النيل، بتكلفة 71 مليون جنيه.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الري خلال الفترة (18/2019- 19/2020) أوضح التقرير أن محافظة أسوان حظت بأكبر عدد من المشروعات بتكلفة 954.4 مليون جنيه، تلاها من حيث التكلفة محافظة البحر الأحمر بتكلفة بلغت 552.9 مليون جنيه بعدد 8 مشروعات، تلتها محافظة الإسماعيلية بعدد 13 مشروع بتكلفة بلغت 536.7 مليون جنيه والبحيرة بتكلفة 518.8 مليون جنيه لعدد 48 مليون جنيه.

واستعرض التقرير أبرز المشروعات المنتهية خلال العامين الماضيين، والتي تضمنت إنشاء 6 بحيرات صناعية و3 سدود تخزينية، بمحافظة البحر الأحمر، إنشاء محطة صرف الفارما، بمحافظة شمال سيناء، إلي جانب تجهيز 26 بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية، بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطة ري الخيام، بمحافظة سوهاج، مع إنشاء محطة طلمبات رفع فارسكور الجديدة، بمحافظة الدقهلية، إضافة إلي حفر بحيرتين صناعيتين وحائط ترابي للحماية من السيول والاستفادة من مياه الأمطار، بمحافظة أسوان، وتحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، بمحافظة الأقصر، وإنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي بمنطقة وادي عبادي، بمحافظة أسوان، إنشاء عدد 2 محطة طلمبات رفع على مصرف المحسمة غرب قناة السويس، بمحافظة الإسماعيلية، إلي جانب إنشاء محطة ري قوتة، يستفيد منها 16 ألف فدان، بمحافظة بني سويف.

وأشار التقرير إلي نتائج المشروعات المنتهية والتي تضمنت تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتأهيل وتبطين الترع المُتعبة، وتغطية ترع داخل الكتل السكنية بطول 5.8 كم ومصارف بطول 7.2 كم، إلي جانب حماية شواطئ بطول 30.1 كم، وتطوير 238 مأخذ ومسقى لتعظيم الاستفادة من مياه الري، فضلًا عن تطوير شبكات الري لمساحة 22.6 ألف فدان، وشبكات الصرف المغطى لنحو 136.2 ألف فدان، وحفر وتطوير 160 بئر جوفي، وتجهيز 60 بئر للعمل بالطاقة الشمسية، وحفر 155 خزان أرضي.

وحول الأثر التنموي للمشروعات المنتهية في قطاع الموارد المائية والري خلال الفترة (18/2019- 19/2020)، أفاد التقرير بأنه تم استغلال 25 مليار م3 من المياه الجوفية السطحية والعميقة، وزراعة 450 ألف فدان بالاعتماد على المياه الجوفية المُضافة، وبلغ حصاد مياه الأمطار والسيول نحو 2 مليار م3.