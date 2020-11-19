شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 60 مليون دولار استثمارات الشركات الفائزة للمرحلة الأولى للتنقيب عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أن حجم استثمارات الشركات الفائزة في المزايدة العالمية الذهب في المرحلة الأولي للبحث والتنقيب حوالي 60 مليون دولار.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الشركات الفائزة استحوذت علي82 قطاع من إجمالي القطاعات البالغة 290 قطاعا.

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، 23 شركة اشترت حزم البيانات وتقدمت 17 شركة للمزايدة بعد الانتهاء من التقيمات المالية والفنية، لافتا إلى أن كل إجراءات المزايدة كانت معلنة بشفافية منذ بداية الإعلان عن المزايدة وأن الشركات الفائزة 11 شركة منها 4 شركات مصرية و7 شركات أجنبية.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم،أنه تم وضع خارطة طريق لقطاع التعدين حتي يكون من الروافد الهامة للدخل القومى المصري وزيادة فرص العمل وصناعات القيمة المضافة، حيث تم وضع إجراءات استراتيجية لتطوير قطاع التعدين منها تعديل قانون التعدين وايضا تم اتخاذ خطوات للإصلاح التنظيمي والهيكلي للتعدين لافتا إلى أن نجاح برنامج الدولة الاقتصادي وتطوير البنية التحية مع الاستقرار الأمني والسياسية مشجع للاستثمار هيأ المناخ للاستثمار التعديني والذي يتميز بأنه استثمار طويل الأجل،حيث أعطت انطباعات إيجابية للمستثمرين.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر فبراير الماضى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والتى تم تقسيمها إلى ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً.

جدير بالذكر، أن إصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، وهو ما يعد أول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى والاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة اكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة ومواكب لمعايير وممارسات الاستثمار العالمى.

وشهدت مشاركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال نهاية شهر فبراير الماضي نشاط مكثف، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تتبنى استراتيجيه لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبى فى مجال التنقيب عن الثروات المعدنية، لتعظيم الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة والعائد من الثروات المعدنية، كما أنها تستهدف تشجيع الاستثمار فى إقامة مشروعات تصنيع الثروات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية لزيادة القيمة المضافة بما يتوافق مع استراتيجية الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات المعدنية.