شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الاتصالات بالغرف التجارية تبحث خطة القطاع وتغير مسمى الشعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية غير العادية للشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا لمناقشة عدة موضوعات منها مقترح تغير مسمي الشعبة إلي الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية وتم تشكيل مجموعة لجان متخصصة في الاتجاهات المختلفة منها " الضرائب وبناء قدرات الشركات وضبط اقتصاديات السوق".

وجاء ذلك في حضور المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لدعم الشعبة في تنفيذ خطة عملها لمساندة هذا القطاع في ظل خطة الاتحاد التطويرية لكافة الانشطة تماشيا مع خطة الدولة التنموية لدعم الاقتصاد القومي.

وشدد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع علي ضرورة العمل والاجتهاد من اجل مصلحة مصر التي نسعي جميعا الي رفع اسمها عاليا، وأن اتحاد الغرف التجارية يتبني كافة الافكار البناءة التي تستهدف البناء والتنمية والتطوير، محفزا أعضاء الشعبة علي ضرورة العمل وتنوع الافكار والرؤي من أجل قطاعهم مستفيدين من مساندة الاتحاد لهم ولباقي القطاعات المختلفة.

في الوقت الذي رحب فيه إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية بحضور "العربي" الاجتماع مؤكدا ان هذا يعتبر دعما كبيرا لهذا القطاع وعاملا محفزا علي زيادة العمل والسعي الي تقديم خدمات ملموسة لهذا القطاع في ظل هذا الدعم من رئيس اتحاد الغرف التجارية.

وقال "سعيد" إن مقترح تغير مسمي الشعبة لمواكبة العصر الحالي من تطورات ومتغيرات تستدعي ذلك لتحقيق التنمية والتطوي، مشيرا إلي تشكيل مجموعة لجان تستهدف مناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بهذا القطاع منها ما يتعلق بضبط السوق والتجارة الالكترونية والتنسيق مع البنوك والجهات المعنية الأخري في ظل خطة التحول الرقمي والشمول المالي الذي يقوم بتطبيقها الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخرا.