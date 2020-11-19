شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.33% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع.. وهبوط 15 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 7.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2316.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 160.7 مليون سهم محققة ما قيمته 234.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3062 صفقة لعدد 30 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.54%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.91%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.63% ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.16%، 0.05%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.66%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 14.66%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.96%، فيما تراجعت 15 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.81%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 1.77%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.1 مليون ورقة بقيمة 52.1 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.32%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، عن إدراجها إلى سلسلة مؤشر FTSE4Good، وهو مرجع يستخدمه المستثمرون في جميع أنحاء العالم لتحديد الشركات المتلزمة بصرامة بالممارسات البيئية بصرامة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتأتي إضافة أجيليتي إلى المؤشرات، في الوقت الذي تكثف فيه جهودها لتحضير سلاسل الإمداد وتعزيز حماية العمال وتحسين سجل الأمن والسلامة وتمكين الشركات الصغيرة والمساهمة في جهود الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والصراعات وتفشي الأوبئة.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الصقر للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، وتمت مناقشة سير العمل ومناقشة الجوانب المالية والفنية والإدارية واعتماد سياسات العمل لعام 2021، وتم مناقشة أعمال لجان مجلس الإدارة وإقرار توصياتها.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، اليوم الخميس، حيث تم مناقشة الموافقة على التخارج من بعض الاستثمارات القديمة، والموافقة على تعديل فقرة بالنظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح لتكون نصف سنوية على أن تتم مراجعة الجهات المختصة وعرضها باجتماع الجمعية العمومية القادمة.