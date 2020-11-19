شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن ذروة شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي المسجل فى وقت سابق بالأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف موجة هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.3205$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3271 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3272$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 1.3312$ ، بفضل آمال قرب التوصل لاتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

أفادت صحيفة "ذا صن" أن كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" أبلغ رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأنه يتوقع التوصل لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية المستقبلية مطلع الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.4% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الستة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف موجة هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التوقف بفضل تجدد نشاط شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، مع تصاعد المخاوف حيال تعافي الاقتصاد الأمريكي من أزمة فيروس كورونا ، خاصة بعد تزايد تحذيرات صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك "جون ويليامز" إن الولايات المتحدة لا تزال فى ركود حاد و التعافي عرضة لتقلبات معدلات الإصابة بفيروس كورونا ،وأكد أن البنك المركزي سيستخدم جميع أدواته لمساعدة الاقتصاد.