شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سافكو تُقر زيادة رأس المال بقيمة 593.68 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على زيادة رأس مالها.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 4.166 مليار ريال إلى 4.760 مليار ريال، وذلك عن طريق إصدار 59.368 مليون سهم إصافي، وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، أي ما يعادل 593.68 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن زيادة رأس المال تمت بغرض الاستحواذ على شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية.

يُذكر أن سافكو وقعت اتفاقية بيع وشراء حصص مشروطة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تمتلك 42.99% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة سافكو، لغرض شراء 100% من رأس مال شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وذلك في ديسمبر 2019.

وتملك شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية 50% من رأس المال المُصدَر في كل من الشركة الوطنية للأسمدة الكيماوية ("ابن البيطار") وشركة الجبيل للأسمدة ("البيروني") و 33.33% من رأس المال المُصدَر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ("جيبك")

وتجدر الإشارة إلى أن سافكو حققت صافي أرباح بلغ 397.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 414.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، بالإضافة إلى إنخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.06 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 1.130 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.