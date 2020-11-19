شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية سدافكو تُقر شراء جزء من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى 2.749 مليون سهم من أسهمها والاحتفاظ بها كأسهم خزينة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، لأن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة.

وبحسب البيان، سيتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية، على أن يتم تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

هذا ووافقت الشركة على الاحتفاظ بالأسهم المشتراة حتي 5 سنوات وبعد إنقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكانت سدافكو قد أعلنت عن ارتفاع أرباحها بنسبة 14.4% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 140.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 123 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2019.