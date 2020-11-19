شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية طفيفة الآن ليقترب من الدعم المحوري الأول 0.7255، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور وفوق 0.7210، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.7413.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد