شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت في مسار جانبي منذ الصباح، ونحتاج للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 45.25 كمحطة أولى، مع الانتباه إلى أن كسر 43.00 سيوقف السيناريو الإيجابي ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد