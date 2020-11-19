شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات جانبية منذ الصباح، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، وطالما أن السعر فوق 40.05، فإن توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد ستبقى قائمة، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 43.75 وتمتد إلى 44.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.05 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد