شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بسلبية ملحوظة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 23.60، ونحتاج لمراقبة السعر عند وصول هذا المستوى، حيث إن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة ويفتح الطريق أمام التوجه نحو مناطق 22.13 على المدى القريب، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي وتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 25.06.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط