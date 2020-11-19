شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية ملحوظة ليبدأ مهاجمة مستوى 1860.90، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للتحول نحو الانخفاض ويفتح الطريق أمام تكبّد خسائر جديدة تصل إلى 1794.84.

التماسك فوق 1860.90 مطلوب لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن الأهداف الإيجابية المتوقعة تبدأ عند 1901.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1855.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي