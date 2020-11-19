شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يهاجم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مستوى 1.3225 ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.3105 وتمتد إلى 1.3000، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3315.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3105 والمقاومة 1.3300
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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