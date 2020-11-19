شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليهاجم الدعم المحوري 1.1825، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يمثّل كسر هذا المستوى مفتاح توقف السيناريو الإيجابي والتحول للانخفاض وزيارة مستوى 1.1720 بشكل رئيسي.
وحتى الآن، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد بشرط التماسك فوق 1.1825، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.2011.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1770 والمقاومة 1.1950
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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