شكرا لقرائتكم خبر عن سينوبك الصينية تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) اليوم الخميس إنها تعتزم إنتاج ما يربو على 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2020 ما يمثل زيادة نسبتها 1.1% فحسب مقارنة بالعام الماضي.

وبلغ إنتاج الشركة 29.67 مليار متر مكعب من الغاز في 2019 بزيادة 7.2% عن العام السابق.

وأنتجت الشركة إجمالاً 21.87 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في أول ثلاثة أرباع من هذا العام بانخفاض 0.2 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. ولم تذكر الشركة سبب تباطؤ نمو الإنتاج في 2020.

ومن المتوقع أن تساهم الزيادة المرتقبة في إنتاج الغاز الشركة في تعويض الخسائر الضخمة التي تكبدتها بفعل دفع أسعار أعلى من القيمة السوقية الراهنة لواردات الغاز.

وذكر مسؤول تنفيذي في الشركة في الشهر الماضي أنها عززت المشتريات الفورية من الغاز الطبيعي المسال بأسعار منخفضة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول، مما ساهم في تقليص خسائرها في أنشطة استيراد الغاز.

وتعتزم الشركة أيضاً زيادة حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لإنتاج الطاقة إلى أكثر من 50 في المئة في 2023 عندما تصل طاقة إنتاجها السنوية من الغاز إلى 40 مليار متر مكعب سنوياً. وبلغت الحصة 41% في 2019.

كانت هذه تفاصيل خبر سينوبك الصينية تعتزم إنتاج ما يتجاوز 30 مليار متر مكعب من الغاز في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.