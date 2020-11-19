شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان المصري فايق عزب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الفنان المصري فايق عزب، صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، وذلك عن عمر يناهز 77 عاماً.

وبحسب تصريحات للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لصحيفة اليوم السابع المصرية، فإن الفنان الراحل قد توفي في المستشفى؛ حيث يتواجد فيه منذ 15 يوماً وقد أجرى العديد من الفحوص الطبية وكان أبرزها لفيروس كورونا؛ حيث كانت النتيجة إيجابية، فيما أكد الخبر أيضاً ابنه في صفحته بموقع فيسبوك. وسيتم دفن الفقيد في مقابر الأسرة بمدينة الإسماعيلية عقب صلاة الظهر.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط

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