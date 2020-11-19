شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "ايتيدا" وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية لبناء قدرات رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Venture Lab) عن إطلاق برنامج Startup Launchpad لبناء قدرات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة في مجالات التكنولوجيا.

ويستهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار 8 أسابيع، مساعدة الشباب المصري من رواد الأعمال في إطلاق مشاريعهم من خلال توفير محتوى تدريبي مكثف وباقة من المهارات والمواد التعليمية اللازمة لوضع الخطط الفعالة للمشاريع الريادية.

ويقدم البرنامج شهادة معتمدة من الهيئة وحاضنة الأعمال باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال، حيث يتضمن البرنامج منهج تدريبي معتمد عالمياً ومقدم من حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab وذلك بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيفThe Babson Collaborative for Entrepreneurship Education، التابعة لكلية بابسون الأمريكية وهي المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال فضلًا عن سمعتها المتميّزة والفريدة في برامجها الأكاديمية والتعليمية.

ويهدف البرنامج، إلى المساهمة في تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال تطوير مهارات رواد الأعمال وزيادة فرص نجاح وتنفيذ أفكارهم الابتكارية، وتوسيع انتشار المشروعات الناشئة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في محافظات مصر المختلفة.

كما سيعمل البرنامج على تعليم المبتكرين ورواد الأعمال آليات إدارة الابتكار وصياغة أفكارهم وطرق تحويلها إلى شركات ناشئة ومشروعات تجارية ناجحة، ويستهدف البرنامج كل المهتمين ومن لديهم خبرة بالتكنولوجيا، وكل من لديهم شغف بريادة الأعمال، حيث يقدم البرنامج آليات تحديد وتصميم حلول للتحديات التي يواجها رواد الأعمال واختبار مدى صحتها وجدواها، بالإضافة إلى التعرف على احتياجات السوق.

ويتضمن الأسبوع الأول من البرنامج التدريبي التعريف بأسس ريادة الأعمال، وتعريف المتدربين بمراحل تطور ونمو الشركات الناشئة، وتصميم نماذج الأعمال، بالإضافة إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية في مجالي التسويق والتمويل. وفي الأسبوع الثاني من البرنامج يتعرف المتدربين على إمكانية تحديد وصياغة الأفكار المبتكرة الجديدة، ومن ثم تقييمها وتطويرها إلى شركات ناشئة.

ويخصص البرنامج ثلاثة أسابيع لمراحل الإرشاد والتوجيه والتعلم التجريبي، وذلك بهدف تمكين المتعلمين من إجراء الأبحاث والتجارب العملية، لاختبار وتدقيق مدى إمكانية تحويل الأفكار إلى مشروعات تجارية وشركات ناشئة ناجحة، وذلك من خلال عرضها على عملاء حقيقيين.

ويركز الأسبوع الأخير من البرنامج على مساعدة المتدربين على استعراض أفكارهم الابتكارية، عن طريق تحويل تجاربهم إلى نماذج أعمال فعلية وتنمية مهارات التواصل والعرض لدى المتدربين، بما يٌمكنهم من استعراض أفكارهم باحترافية أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين المحتملين.

وأعلنت كلاً من الهيئة وحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية عن بدء تلقي طلبات التقدم للبرنامج من خلال موقع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وذلك بدءا من 15 من نوفمبر الجاري وحتى 3 من شهر يناير القادم.

ويأتي هذا البرنامج في ظل الطفرة التي يشهدها مناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، حيث استحوذت الشركات المصرية الناشئة على مصر على نصيب الأسد من الصفقات الاستثمارية المُبرمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في النصف الأول من العام الجاري.

كما تم تصنيف القاهرة ضمن أفضل 10 نظم إيكولوجية على مستوى العالم توفر المهارات بتكاليف تنافسية وتم وضعها في التقارير العالمية ضمن العشرة الكبار في مناخ تمويل الأعمال الريادية وتم وصفها كبيئة مثالية للابتكار وسوق جاذبة وواعدة لتوسعات المشروعات الريادية.