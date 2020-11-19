شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لشعبة المخابز بالقاهرة لتشكيل هيئة المكتب بعد انتخاب المجلس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عطيه حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية الفائز مؤخرًا في انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه من المقرر أن تعقد الشعبة العامة خلال أيام جلسة إجرءات لتشكيل هيئة مكتبها، والبدء رسميًا في خطة عملها على مستوى كافة المحافظات؛ لأن هذا القطاع يمثل أهمية مجتمعية خاصة تحتاج المتابعة اليومية .

وأشار "حماد" إلى أن الأعضاء الفائزين بمجلس إدارة الشعبة العامة ومن لم يحالفهم الحظ على قلب رجل واحد، والانتخابات لن يكون لها تاثير على التعاون والعمل معًا لخدمة هذا القطاع المهم، ليس على مستوى النشاط ولكن على الصعيد المجتمعي بشكل عام.

وتضمن مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز 21 عضوًا فائزين في الانتخابات الأخيرة وهم":

1- عاطف عبد العليم ديوان 627 صوتا.

2- حمدى أحمد عيد 614 صوتا.

3- عبد العال درويش السيد عبد العال 610 أصوات.

4- مجدى حسن عبد الوهاب 610 أصوات.

5- محمد فوزى محمد عطيه على 610 أصوات.

6- محمود رمضان جاب الله 600 صوت.

7- عطيه عيد حماد عبد الكريم 599 صوتا.

8- محمد سيد عبد الرحمن 599 صوتا.

9- سيد بكر سيد على 593 صوتا.

10- عاطف عبد المعطى فراج 587 صوتا.

11- حمدى محمود جاد 579 صوتا.

12- محمد صدقى المغربي 575 صوتا.

13- سيد محمد سيد حسنين 573 صوتا.

14- عبد الله نصر محمد غراب 568 صوتا.

15- عبد الرحمن عمر عبد الرحمن نصر 553 صوتا.

16- حسن محمدى محمد 549 صوتا.

17- نبوى محمد إبراهيم محمد 537 صوتا.

18- سامح أحمد عثمان زناتى 533 صوتا.

19-عبد الملاك جاد حنا 531 صوتا.

20- نور أحمد حسين محمد 524 صوتا.

21- إبراهيم رفعت حسيب 496 صوتا.