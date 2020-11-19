شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل مدفوعة بارتفاع 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحاً 29.430 نقطة ليصل إلى مستوى 5511.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 39.640 نقطة ليصل إلى مستوى 6101.16 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.20% رابحاً 8.470 نقطة ليصل إلى مستوى 4336.83 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% رابحاً 11.530 نقطة ليصل إلى مستوى 4447.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 78.3 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5619 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.32%.

وجاء سهم شركة الشعبية الصناعية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.87%، يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 9.69%، ثم سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 9.19%، فيما تصدر سهم شركة المعدات القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.61% يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 7.44%، ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة بيان للاستثمار، عن توقيع عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية، لإعادة جدولة مديونية الشركة لديه البالغ قدرها 3.6 مليون دينار كويتي، حيث سيتم سداد مبلغ المديونية بالكامل على 6 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، بفائدة تعادل 2% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، وسيؤدي هذ العقد إلى انخفاض المطلوبات المتداولة بقيمة 2.4 مليون دينار كويتي وتحويلها إلى مطلوبات غير متداولة.