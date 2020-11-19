شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت.. والحديد بين 10100– 10600 جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء اليوم الخميس 19– 11– 2020 ارتفاع أسعار الحديد بالسوق متأثرا بقرار المصانع المنتجة برفع الأسعار وذلك مع استقرار سعر الاسمنت وباقى مواد البناء.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت اليوم 10100 - 10600 – مقابل 9500 - 10000جنيها للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك ارتفع ليسجل 10300 – 10800 مقابل 9700 -10200 جنيها للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم أرض مصنع ويصل سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن، وتصل بحد أقصى 780 جنيها للطن وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيه، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وأوضح الزينى أن ارتفاع أسعار الحديد جاء بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع، وذلك لم يظهر على الأسمنت بسبب أن أغلب المكون المستخدم فيه محلي وبالتالي لم يظهر تأثير في السعر .

وكان رئيس هيئة التنمية الصناعية، اللواء محمد الزلاط، اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا تناول عدد من المحاور الرئيسية لتعميق الصناعة الوطنية، واستعرض رئيس الهيئة، العديد من أنشطة الهيئة التي تقوم بها ومنها تبسيط الإجراءات وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص، بالإضافة إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات التي يتم تحصيلها علي الطرق.