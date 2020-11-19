شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المنافسة الدولية" يشكر "السجيني" على دوره فى دعم أجهزة المنافسة بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى إبراهيم السجيني -القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية- خطابًا من الدكتور أندرياس موندت –رئيس شبكة المنافسة الدولية (ICN)، ورئيس جهاز حماية المنافسة الألماني Bundeskartellamt - أشاد فيه بدوره في دعم وتشجيع أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وجاء خطاب رئيس شبكة المنافسة الدولية عقب النجاح الكبير للمنتدى الإقليمي حول "مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في أوقات الأزمات" خاصة في ظل أزمة كورونا COVID-19 الذي نظمه جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وقاد خلاله أجهزة المنافسة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك في إطار سلسلة الندوات التي تعقدها شبكة المنافسة الدولية (ICN)، بالتنسيق مع المجلس الإداري لحماية الاقتصاد بالبرازيل (CADE) باعتباره المسئول عن هذا المشروع العالمي.

وهنأ الدكتور أندرياس موندت، السجيني، بتوليه رئاسة جهاز حماية المنافسة المصري، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته -خاصة وأن مجال حماية المنافسة يواجه العديد من التحديات في الوقت الحالي- وأملًا لمزيد من التعاون مع شبكة المنافسة الدولية، من أجل زيادة الوعي بأهمية حماية المنافسة في دعم اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتبادل الخبرات في هذا المجال.