شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل بضغوط تراجع قطاع الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% خاسراً 10.64 نقطة ليصل إلى مستوى 8610.55 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.49% خاسراً 302.98 نقطة ليصل إلى مستوى 20010.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال.
وهبطت 8 قطاعات ببورصة السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.19%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 6.61%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.52%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.68%.
وقفز 85 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 10%، ثم سهم "فيبكو" بنسبة 9.92%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.86%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "كيمانول" بنسبة 2.74%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 2.41%، ثم سهم "صدق" بنسبة 2.33%، فيما تصدر سهم "فيبكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 277.7 مليون ريال سعودي.
وفي سياق متصل أعلن صندوق المشاعر ريت، إعفاء شركة إسكان للتنمية والاستثمار عن مبلغ الإيجار المستحق عن الفترة من 15 مارس إلى 31 ديسمبر 2020.
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