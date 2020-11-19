شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. انخفاض الكوسة والبسلة والجزر.. والطماطم تسجل 8 حنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 19-11-2020 انخفاضا في أسعار الجزر والكوسة وارتفاع في أسعار الطماطم وذلك وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة .
قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الكوسة انخفضت لتتراوح بين 1.5– 3.5 جنيها للكيلو مقابل 2.5-4 جنيهات، بينما ارتفعت أسعار الطماطم لتترواح بين 5 – 8 جنيهات، مقابل 3.5- 7.5 جنيه الكيلو.
وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن البطاطس سجلت 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار البسلة لتسجل 7 – 10 جنيهات مقابل 10 – 14 جنيها للكيلة، فيما استقر سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-2.5 جنيها، واستقر سعر الخيار الصوب بين 3-5 جنيهات، والباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيها، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.
وأضاف النجيب أن أسعار الجزر انخفضت لتسجل 2.5 – 4 جنيهات مقابل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيها، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيها، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها.
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