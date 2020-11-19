شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعلن عن مزايدة جديدة للمعادن تتضمن الرمال البيضاء والحديد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة للمعادن تتضمن "الحديد والبوتاسيوم والرمال البيضاء وطمي بحيرة ناصر". وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه بطرح تلك المزايدة تكون المزايدة رقم2 للوزارة ويتم تلقي العروض حتي 15 مارس 2021.

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