شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة صناعة الدواجن: استقرار الأسعار.. والكيلو فى المزرعة يسجل 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة على استقرار أسعار جميع أسعار الدواجن في السوق المحلى وذلك منذ بداية الشهر الجارى، مشيرا إلى أن السوق به فائض في الإنتاج وزيادة في العرض .

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن سعر الدواجن اليوم الخميس 19 – 11 – 2020 من المزرعة 20 - 21 جنيها ، ويصل للمستهلك ما بين 23-26 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها.

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات كما تم زيادة ضخ الدواجن المجمدة وذلك للاستفادة بعروض تخفيضات أسعار الدواجن وذلك في حال شراء اكثر من دجاجة مجمدة حيث يتم طرح الكيلو بسعر 37 جنيها، وتضمنت العروض طرح عدد 2 دجاجة مجمدة بسعر 75 جنيها زنة الواحدة 1100 جرام بدلا 81 جنيه و40 قرشا، وأيضا طرح عدد 3 دواجن بسعر 110 جنيهات بدلا 122 جنيها و10 قروش، وذلك فى إطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير منتجات البروتين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية بطرح كافة أنواع منتجات اللحوم،حيث يتم طرح لحم المفروم بسعر الطبق زنه 500 جرام بـ 32.5 جنيه وطرح البط المسكوفى بـ38.5 جنيه للكيلو، وكذلك طرح كميات كبيرة من السمان بسعر 29.5 جنيه لعدد 2 سمانة حجم كبير "جامبو" وكذلك طرح لحوم كباب حلة مجمدة برازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو وكذلك طرح السمك الفيلية باسا أبيض بسعر 37 جنيها والماكريل المجمد الهولندى بـ 36 جنيها.