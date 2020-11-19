شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 10964 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 13041 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 4216 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2020 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2951 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 6 شركات، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم رواد السياحة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، دلتا للإنشاء والتعمير، غاز مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 60.9 ألف سهم، كما باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الملتقى العربي للاستثمارات، رواد السياحة-رواد 258.3 ألف سهم، 400 ألف سهم، 170 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة المهندس للتأمين 10.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 1.9 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المهندس للتأمين، مجموعة عامر القابضة، النعيم القابضة للاستثمارات، 25.3 ألف سهم،2.2 مليون سهم، 490 ألف سهم على التوالي.